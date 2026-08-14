KellyClaude 今日价格

KellyClaude (KELLYCLAUDE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.77%。当前 KELLYCLAUDE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KELLYCLAUDE。

KellyClaude 目前市值在 $ 783,532 排名第 #-，流通供应量为 99.93B KELLYCLAUDE。过去 24 小时内，KELLYCLAUDE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KELLYCLAUDE 在过去一小时内波动了 +1.05%，过去7 天内波动了 +89.20%。过去一天，总交易量达到 --。

KellyClaude（KELLYCLAUDE）市场信息

市值 $ 783.53K$ 783.53K $ 783.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 783.53K$ 783.53K $ 783.53K 流通量 99.93B 99.93B 99.93B 总供应量 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279

KellyClaude 的当前市值为 $ 783.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KELLYCLAUDE 的流通量为 99.93B，总供应量是 99928832786.1279，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 783.53K。