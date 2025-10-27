Kava Lend（HARD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00446489 $ 0.00446489 $ 0.00446489 24H最低价 $ 0.00509702 $ 0.00509702 $ 0.00509702 24H最高价 24H最低价 $ 0.00446489$ 0.00446489 $ 0.00446489 24H最高价 $ 0.00509702$ 0.00509702 $ 0.00509702 历史最高 $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 最低价 $ 0.00206758$ 0.00206758 $ 0.00206758 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +11.31% 漲跌幅（7D） +56.01% 漲跌幅（7D） +56.01%

Kava Lend（HARD）当前实时价格为 $0.00498061。过去 24 小时内，HARD 的交易价格在 $ 0.00446489 至 $ 0.00509702 之间波动，市场活跃度显著。HARD 的历史最高价为 $ 2.97，历史最低价为 $ 0.00206758。

从短期表现来看，HARD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +11.31%，过去 7 天内累计变动为 +56.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kava Lend（HARD）市场信息

市值 $ 671.41K$ 671.41K $ 671.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 996.22K$ 996.22K $ 996.22K 流通量 134.79M 134.79M 134.79M 总供应量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Kava Lend 的当前市值为 $ 671.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HARD 的流通量为 134.79M，总供应量是 200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 996.22K。