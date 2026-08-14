Karura 今日价格

Karura (KAR) 今日实时价格为 $ 0.00467954，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 KAR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00467954 每 KAR。

Karura 目前市值在 $ 545,947 排名第 #-，流通供应量为 116.67M KAR。过去 24 小时内，KAR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 13.2，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KAR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -8.26%。过去一天，总交易量达到 $ 2.69K。

Karura（KAR）市场信息

市值 $ 545.95K$ 545.95K $ 545.95K 成交量（24H） $ 2.69K$ 2.69K $ 2.69K 完全稀释市值 $ 748.73K$ 748.73K $ 748.73K 流通量 116.67M 116.67M 116.67M 总供应量 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Karura 的当前市值为 $ 545.95K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.69K。KAR 的流通量为 116.67M，总供应量是 160000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 748.73K。