Karrat 今日价格

Karrat (KARRAT) 今日实时价格为 $ 0.0023565，过去 24 小时内变化了 4.65%。当前 KARRAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.0023565 每 KARRAT。

Karrat 目前市值在 $ 2,060,766 排名第 #-，流通供应量为 874.03M KARRAT。过去 24 小时内，KARRAT 的交易价格在 $ 0.00223943（低点）和 $ 0.0024851（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.26，而历史最低价为 $ 0.00215009。

短期表现方面，KARRAT 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 -3.30%。过去一天，总交易量达到 $ 74.98K。

Karrat（KARRAT）市场信息

市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 成交量（24H） $ 74.98K$ 74.98K $ 74.98K 完全稀释市值 $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M 流通量 874.03M 874.03M 874.03M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Karrat 的当前市值为 $ 2.06M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.98K。KARRAT 的流通量为 874.03M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.36M。