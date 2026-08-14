KarmaVerse by Virtuals 今日价格

KarmaVerse by Virtuals (KARMA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.72%。当前 KARMA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KARMA。

KarmaVerse by Virtuals 目前市值在 $ 17,327.75 排名第 #-，流通供应量为 850.00M KARMA。过去 24 小时内，KARMA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KARMA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -19.76%。过去一天，总交易量达到 --。

KarmaVerse by Virtuals（KARMA）市场信息

市值 $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.39K$ 20.39K $ 20.39K 流通量 850.00M 850.00M 850.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KarmaVerse by Virtuals 的当前市值为 $ 17.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KARMA 的流通量为 850.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.39K。