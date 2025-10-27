KAREN ONCHAIN（KAREN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00000128 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.60% 涨跌幅（1D） +7.20% 漲跌幅（7D） +11.32%

KAREN ONCHAIN（KAREN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，KAREN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。KAREN 的历史最高价为 $ 0.00000128，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，KAREN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.60%，过去 24 小时内变动为 +7.20%，过去 7 天内累计变动为 +11.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KAREN ONCHAIN（KAREN）市场信息

市值 $ 56.62K$ 56.62K $ 56.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 60.26K$ 60.26K $ 60.26K 流通量 93.96B 93.96B 93.96B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

KAREN ONCHAIN 的当前市值为 $ 56.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KAREN 的流通量为 93.96B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.26K。