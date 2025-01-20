KAOYA 价格 (KAOYA)
今天 KAOYA (KAOYA) 的实时价格为 0.054292 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KAOYA 兑换 USD 的价格为实时更新。
KAOYA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.50 USD
- KAOYA 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，KAOYA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，KAOYA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0064499927。
在过去60天内，KAOYA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0077420392。
在过去90天内，KAOYA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00893979719785836。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0064499927
|+11.88%
|60天
|$ +0.0077420392
|+14.26%
|90天
|$ +0.00893979719785836
|+19.71%
KAOYA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
KAOYA is the token on the KaoyaSwap platform, which is distributed 100% through liquidity mining, without any pre-sale, pre-mining, and team shares.
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|1 KAOYA 兑换 AUD
A$0.0868672
|1 KAOYA 兑换 GBP
￡0.04397652
|1 KAOYA 兑换 EUR
€0.05212032
|1 KAOYA 兑换 USD
$0.054292
|1 KAOYA 兑换 MYR
RM0.24377108
|1 KAOYA 兑换 TRY
₺1.93225228
|1 KAOYA 兑换 JPY
¥8.46846616
|1 KAOYA 兑换 RUB
₽5.5622154
|1 KAOYA 兑换 INR
₹4.69788676
|1 KAOYA 兑换 IDR
Rp890.03264448
|1 KAOYA 兑换 PHP
₱3.176082
|1 KAOYA 兑换 EGP
￡E.2.73468804
|1 KAOYA 兑换 BRL
R$0.32955244
|1 KAOYA 兑换 CAD
C$0.07818048
|1 KAOYA 兑换 BDT
৳6.59593508
|1 KAOYA 兑换 NGN
₦84.4349184
|1 KAOYA 兑换 UAH
₴2.2856932
|1 KAOYA 兑换 VES
Bs2.931768
|1 KAOYA 兑换 PKR
Rs15.12683704
|1 KAOYA 兑换 KZT
₸28.801906
|1 KAOYA 兑换 THB
฿1.8622156
|1 KAOYA 兑换 TWD
NT$1.77860592
|1 KAOYA 兑换 CHF
Fr0.04940572
|1 KAOYA 兑换 HKD
HK$0.42239176
|1 KAOYA 兑换 MAD
.د.م0.54509168