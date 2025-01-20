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Kanye 价格 (YE)

USD

Kanye (YE) 实时价格图表

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$0.01262737$0.01262737
+1.40%(1D)

今天 Kanye (YE) 的价格

今天 Kanye (YE) 的实时价格为 0.01262737 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kanye 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.03K USD
- Kanye 当天价格变化为 +1.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Kanye (YE) 价格表现 USD

今天内，Kanye 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017462
在过去30天内，Kanye 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0055037604
在过去60天内，Kanye 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048875637
在过去90天内，Kanye 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.015182583777481487

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00017462+1.40%
30天$ +0.0055037604+43.59%
60天$ -0.0048875637-38.70%
90天$ -0.015182583777481487-54.59%

Kanye (YE) 价格分析

Kanye 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01081284
$ 0.01081284$ 0.01081284

$ 0.01353667
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$ 0.364882
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+3.41%

+1.40%

+28.81%

Kanye (YE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 7.03K
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什么是Kanye (YE)

$YE is a man of many things, he can rap, sing, write, design fashion, and so much more. Being one of the world's best-selling music artists with over 160,000,000 records sold, $YE has won 24 Grammy Awards, the joint tenth-most of all time and most awarded for any hip hop artist jointly with Jay-Z (of whom he was in Paris with). And how his blank stare is here - on solana.

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Kanye (YE) 资源

官网

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YE 兑换为当地货币

1 YE 兑换 AUD
A$0.020203792
1 YE 兑换 GBP
0.0102281697
1 YE 兑换 EUR
0.0121222752
1 YE 兑换 USD
$0.01262737
1 YE 兑换 MYR
RM0.0566968913
1 YE 兑换 TRY
0.4494080983
1 YE 兑换 JPY
¥1.9696171726
1 YE 兑换 RUB
1.2936740565
1 YE 兑换 INR
1.0926463261
1 YE 兑换 IDR
Rp207.0060324528
1 YE 兑换 PHP
0.738701145
1 YE 兑换 EGP
￡E.0.6360406269
1 YE 兑换 BRL
R$0.0766481359
1 YE 兑换 CAD
C$0.0181834128
1 YE 兑换 BDT
1.5340991813
1 YE 兑换 NGN
19.638085824
1 YE 兑换 UAH
0.531612277
1 YE 兑换 VES
Bs0.68187798
1 YE 兑换 PKR
Rs3.5182378294
1 YE 兑换 KZT
6.698819785
1 YE 兑换 THB
฿0.433118791
1 YE 兑换 TWD
NT$0.4136726412
1 YE 兑换 CHF
Fr0.0114909067
1 YE 兑换 HKD
HK$0.0982409386
1 YE 兑换 MAD
.د.م0.1267787948