Kanga Exchange 图标

Kanga Exchange 价格 (KNG)

USD

Kanga Exchange (KNG) 实时价格图表

$1.89
$1.89$1.89
-1.90%(1D)

今天 Kanga Exchange (KNG) 的价格

今天 Kanga Exchange (KNG) 的实时价格为 1.89 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KNG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kanga Exchange 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 692.74K USD
- Kanga Exchange 当天价格变化为 -1.89%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 KNG兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 KNG 价格信息的首选平台。

Kanga Exchange (KNG) 价格表现 USD

今天内，Kanga Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.036474405553567
在过去30天内，Kanga Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0340303950
在过去60天内，Kanga Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0596865780
在过去90天内，Kanga Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1126467094226543

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.036474405553567-1.89%
30天$ -0.0340303950-1.80%
60天$ -0.0596865780-3.15%
90天$ -0.1126467094226543-5.62%

Kanga Exchange (KNG) 价格分析

Kanga Exchange 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 10.32
$ 10.32$ 10.32

+0.54%

-1.89%

-5.19%

Kanga Exchange (KNG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 692.74K
$ 692.74K$ 692.74K

0.00
0.00 0.00

什么是Kanga Exchange (KNG)

Join the largest central Europe crypto-asset exchange with more than 250 physical exchange points.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Kanga Exchange (KNG) 资源

官网

大家还在问：关于 Kanga Exchange (KNG) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

KNG 兑换为当地货币

1 KNG 兑换 AUD
A$3.024
1 KNG 兑换 GBP
1.5309
1 KNG 兑换 EUR
1.8144
1 KNG 兑换 USD
$1.89
1 KNG 兑换 MYR
RM8.4861
1 KNG 兑换 TRY
67.2651
1 KNG 兑换 JPY
¥294.8022
1 KNG 兑换 RUB
193.6305
1 KNG 兑换 INR
163.5417
1 KNG 兑换 IDR
Rp30,983.6016
1 KNG 兑换 PHP
110.565
1 KNG 兑换 EGP
￡E.95.1993
1 KNG 兑换 BRL
R$11.4723
1 KNG 兑换 CAD
C$2.7216
1 KNG 兑换 BDT
229.6161
1 KNG 兑换 NGN
2,939.328
1 KNG 兑换 UAH
79.569
1 KNG 兑换 VES
Bs102.06
1 KNG 兑换 PKR
Rs526.5918
1 KNG 兑换 KZT
1,002.645
1 KNG 兑换 THB
฿64.827
1 KNG 兑换 TWD
NT$61.9164
1 KNG 兑换 CHF
Fr1.7199
1 KNG 兑换 HKD
HK$14.7042
1 KNG 兑换 MAD
.د.م18.9756