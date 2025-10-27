Kamala Horris（KAMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00008434 $ 0.00008434 $ 0.00008434 24H最低价 $ 0.00009687 $ 0.00009687 $ 0.00009687 24H最高价 24H最低价 $ 0.00008434$ 0.00008434 $ 0.00008434 24H最高价 $ 0.00009687$ 0.00009687 $ 0.00009687 历史最高 $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 最低价 $ 0.00005921$ 0.00005921 $ 0.00005921 涨跌幅（1H） +0.57% 涨跌幅（1D） +13.16% 漲跌幅（7D） +6.22% 漲跌幅（7D） +6.22%

Kamala Horris（KAMA）当前实时价格为 $0.00009685。过去 24 小时内，KAMA 的交易价格在 $ 0.00008434 至 $ 0.00009687 之间波动，市场活跃度显著。KAMA 的历史最高价为 $ 0.03919388，历史最低价为 $ 0.00005921。

从短期表现来看，KAMA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.57%，过去 24 小时内变动为 +13.16%，过去 7 天内累计变动为 +6.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kamala Horris（KAMA）市场信息

市值 $ 96.41K$ 96.41K $ 96.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 96.41K$ 96.41K $ 96.41K 流通量 995.56M 995.56M 995.56M 总供应量 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Kamala Horris 的当前市值为 $ 96.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KAMA 的流通量为 995.56M，总供应量是 995559218.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 96.41K。