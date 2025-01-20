KalyChain 价格 (KLC)
今天 KalyChain (KLC) 的实时价格为 0.00109088 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KLC 兑换 USD 的价格为实时更新。
KalyChain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.34K USD
- KalyChain 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，KalyChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，KalyChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002902728。
在过去60天内，KalyChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004938653。
在过去90天内，KalyChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001527708433879468。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0002902728
|-26.60%
|60天
|$ -0.0004938653
|-45.27%
|90天
|$ +0.0001527708433879468
|+16.28%
KalyChain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-0.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
A CRYPTO CURRENCY FOR THE REAL MARKET Kalycoin was created to enable fast and secure cross-border money transfers. KLC is the token that powers the Kalypay payment platform's rewards programme. It will also be used as a means of payment at partner merchants.
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|1 KLC 兑换 AUD
A$0.001745408
|1 KLC 兑换 GBP
￡0.0008836128
|1 KLC 兑换 EUR
€0.0010472448
|1 KLC 兑换 USD
$0.00109088
|1 KLC 兑换 MYR
RM0.0048980512
|1 KLC 兑换 TRY
₺0.0388244192
|1 KLC 兑换 JPY
¥0.1701554624
|1 KLC 兑换 RUB
₽0.111760656
|1 KLC 兑换 INR
₹0.0943938464
|1 KLC 兑换 IDR
Rp17.8832758272
|1 KLC 兑换 PHP
₱0.06381648
|1 KLC 兑换 EGP
￡E.0.0549476256
|1 KLC 兑换 BRL
R$0.0066216416
|1 KLC 兑换 CAD
C$0.0015708672
|1 KLC 兑换 BDT
৳0.1325310112
|1 KLC 兑换 NGN
₦1.696536576
|1 KLC 兑换 UAH
₴0.045926048
|1 KLC 兑换 VES
Bs0.05890752
|1 KLC 兑换 PKR
Rs0.3039409856
|1 KLC 兑换 KZT
₸0.57871184
|1 KLC 兑换 THB
฿0.037417184
|1 KLC 兑换 TWD
NT$0.0357372288
|1 KLC 兑换 CHF
Fr0.0009927008
|1 KLC 兑换 HKD
HK$0.0084870464
|1 KLC 兑换 MAD
.د.م0.0109524352