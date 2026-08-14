Kalshi PreStocks 今日价格

Kalshi PreStocks (KALSHI) 今日实时价格为 $ 732.81，过去 24 小时内变化了 9.75%。当前 KALSHI 兑 USD 的汇率为 $ 732.81 每 KALSHI。

Kalshi PreStocks 目前市值在 $ 961,249 排名第 #-，流通供应量为 1.31K KALSHI。过去 24 小时内，KALSHI 的交易价格在 $ 732.65（低点）和 $ 812.58（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 828.76，而历史最低价为 $ 350.97。

短期表现方面，KALSHI 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 +14.94%。过去一天，总交易量达到 $ 6.17K。

Kalshi PreStocks（KALSHI）市场信息

市值 $ 961.25K$ 961.25K $ 961.25K 成交量（24H） $ 6.17K$ 6.17K $ 6.17K 完全稀释市值 $ 961.25K$ 961.25K $ 961.25K 流通量 1.31K 1.31K 1.31K 总供应量 1,311.997405906 1,311.997405906 1,311.997405906

Kalshi PreStocks 的当前市值为 $ 961.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.17K。KALSHI 的流通量为 1.31K，总供应量是 1311.997405906，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 961.25K。