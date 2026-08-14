Kalijo 今日价格

Kalijo (SEED) 今日实时价格为 $ 0.01755685，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SEED 兑 USD 的汇率为 $ 0.01755685 每 SEED。

Kalijo 目前市值在 $ 32,486 排名第 #-，流通供应量为 1.85M SEED。过去 24 小时内，SEED 的交易价格在 $ 0.0172424（低点）和 $ 0.01797622（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.45，而历史最低价为 $ 0.0172424。

短期表现方面，SEED 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -9.12%。过去一天，总交易量达到 $ 15.53。

Kalijo（SEED）市场信息

市值 $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K 成交量（24H） $ 15.53$ 15.53 $ 15.53 完全稀释市值 $ 106.19K$ 106.19K $ 106.19K 流通量 1.85M 1.85M 1.85M 总供应量 6,048,043.0 6,048,043.0 6,048,043.0

Kalijo 的当前市值为 $ 32.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.53。SEED 的流通量为 1.85M，总供应量是 6048043.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 106.19K。