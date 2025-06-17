KAKA 价格 (KAKA)
今天 KAKA (KAKA) 的实时价格为 0.00293243 USD。目前其市值为 $ 2.95M USD。KAKA 兑换 USD 的价格为实时更新。
KAKA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- KAKA 当天价格变化为 -28.29%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，KAKA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001157318012450369。
在过去30天内，KAKA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，KAKA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，KAKA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001157318012450369
|-28.29%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
KAKA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.09%
-28.29%
+286.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.
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|1 KAKA 兑换 VND
₫77.16689545
|1 KAKA 兑换 AUD
A$0.0044572936
|1 KAKA 兑换 GBP
￡0.0021406739
|1 KAKA 兑换 EUR
€0.0025218898
|1 KAKA 兑换 USD
$0.00293243
|1 KAKA 兑换 MYR
RM0.0124335032
|1 KAKA 兑换 TRY
₺0.1154790934
|1 KAKA 兑换 JPY
¥0.4240000537
|1 KAKA 兑换 RUB
₽0.229902512
|1 KAKA 兑换 INR
₹0.2529220875
|1 KAKA 兑换 IDR
Rp48.0726152592
|1 KAKA 兑换 KRW
₩4.0005676275
|1 KAKA 兑换 PHP
₱0.1663860782
|1 KAKA 兑换 EGP
￡E.0.1469440673
|1 KAKA 兑换 BRL
R$0.0160990407
|1 KAKA 兑换 CAD
C$0.0039587805
|1 KAKA 兑换 BDT
৳0.3584602432
|1 KAKA 兑换 NGN
₦4.5323344837
|1 KAKA 兑换 UAH
₴0.1217838179
|1 KAKA 兑换 VES
Bs0.29910786
|1 KAKA 兑换 PKR
Rs0.830464176
|1 KAKA 兑换 KZT
₸1.5030169965
|1 KAKA 兑换 THB
฿0.0953332993
|1 KAKA 兑换 TWD
NT$0.0864480364
|1 KAKA 兑换 AED
د.إ0.0107620181
|1 KAKA 兑换 CHF
Fr0.0023752683
|1 KAKA 兑换 HKD
HK$0.0229902512
|1 KAKA 兑换 MAD
.د.م0.026685113
|1 KAKA 兑换 MXN
$0.0555108999