KAI（KAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00105173 最低价 $ 0.0000189 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

KAI（KAI）当前实时价格为 $0.00003644。过去 24 小时内，KAI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。KAI 的历史最高价为 $ 0.00105173，历史最低价为 $ 0.0000189。

从短期表现来看，KAI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KAI（KAI）市场信息

市值 $ 18.10K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 18.10K 流通量 496.73M 总供应量 496,734,337.0

KAI 的当前市值为 $ 18.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KAI 的流通量为 496.73M，总供应量是 496734337.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.10K。