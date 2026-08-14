K9 Finance DAO 今日价格

K9 Finance DAO (KNINE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.42%。当前 KNINE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KNINE。

K9 Finance DAO 目前市值在 $ 275,916 排名第 #-，流通供应量为 701.99B KNINE。过去 24 小时内，KNINE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KNINE 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 +4.01%。过去一天，总交易量达到 --。

K9 Finance DAO（KNINE）市场信息

市值 $ 275.92K$ 275.92K $ 275.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 393.06K$ 393.06K $ 393.06K 流通量 701.99B 701.99B 701.99B 总供应量 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0

K9 Finance DAO 的当前市值为 $ 275.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KNINE 的流通量为 701.99B，总供应量是 999999999999.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 393.06K。