K21 价格 (K21)
今天 K21 (K21) 的实时价格为 0.0369444 USD。目前其市值为 $ 665.99K USD。K21 兑换 USD 的价格为实时更新。
K21 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- K21 当天价格变化为 +4.63%
- 其循环供应量为 18.03M USD
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今天内，K21 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00163437。
在过去30天内，K21 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0136963235。
在过去60天内，K21 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0099952446。
在过去90天内，K21 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00082456135886145。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00163437
|+4.63%
|30天
|$ +0.0136963235
|+37.07%
|60天
|$ +0.0099952446
|+27.05%
|90天
|$ -0.00082456135886145
|-2.18%
K21 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.07%
+4.63%
+0.83%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.
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|1 K21 兑换 VND
₫972.191886
|1 K21 兑换 AUD
A$0.056894376
|1 K21 兑换 GBP
￡0.027338856
|1 K21 兑换 EUR
€0.032141628
|1 K21 兑换 USD
$0.0369444
|1 K21 兑换 MYR
RM0.156644256
|1 K21 兑换 TRY
₺1.44637326
|1 K21 兑换 JPY
¥5.28674364
|1 K21 兑换 RUB
₽2.913804828
|1 K21 兑换 INR
₹3.161701752
|1 K21 兑换 IDR
Rp605.645804736
|1 K21 兑换 KRW
₩50.887586004
|1 K21 兑换 PHP
₱2.057064192
|1 K21 兑换 EGP
￡E.1.835028348
|1 K21 兑换 BRL
R$0.209474748
|1 K21 兑换 CAD
C$0.050613828
|1 K21 兑换 BDT
৳4.516083456
|1 K21 兑换 NGN
₦58.456015788
|1 K21 兑换 UAH
₴1.53503982
|1 K21 兑换 VES
Bs3.5466624
|1 K21 兑换 PKR
Rs10.392090276
|1 K21 兑换 KZT
₸18.926246676
|1 K21 兑换 THB
฿1.203279108
|1 K21 兑换 TWD
NT$1.108701444
|1 K21 兑换 AED
د.إ0.135585948
|1 K21 兑换 CHF
Fr0.030294408
|1 K21 兑换 HKD
HK$0.289644096
|1 K21 兑换 MAD
.د.م0.339519036
|1 K21 兑换 MXN
$0.710440812