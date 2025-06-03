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K21 价格 (K21)

USD

K21 (K21) 实时价格图表

$0.03694439
$0.03694439$0.03694439
+4.60%(1D)

今天 K21 (K21) 的价格

今天 K21 (K21) 的实时价格为 0.0369444 USD。目前其市值为 $ 665.99K USD。K21 兑换 USD 的价格为实时更新。
K21 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- K21 当天价格变化为 +4.63%
- 其循环供应量为 18.03M USD

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K21 (K21) 价格表现 USD

今天内，K21 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00163437
在过去30天内，K21 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0136963235
在过去60天内，K21 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0099952446
在过去90天内，K21 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00082456135886145

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00163437+4.63%
30天$ +0.0136963235+37.07%
60天$ +0.0099952446+27.05%
90天$ -0.00082456135886145-2.18%

K21 (K21) 价格分析

K21 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03470156
$ 0.03470156$ 0.03470156

$ 0.03727652
$ 0.03727652$ 0.03727652

$ 11.59
$ 11.59$ 11.59

-0.07%

+4.63%

+0.83%

K21 (K21) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 665.99K
$ 665.99K$ 665.99K

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18.03M
18.03M 18.03M

什么是K21 (K21)

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

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K21 (K21) 资源

官网

大家还在问：关于 K21 (K21) 的其他问题

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K21 兑换为当地货币

1 K21 兑换 VND
972.191886
1 K21 兑换 AUD
A$0.056894376
1 K21 兑换 GBP
0.027338856
1 K21 兑换 EUR
0.032141628
1 K21 兑换 USD
$0.0369444
1 K21 兑换 MYR
RM0.156644256
1 K21 兑换 TRY
1.44637326
1 K21 兑换 JPY
¥5.28674364
1 K21 兑换 RUB
2.913804828
1 K21 兑换 INR
3.161701752
1 K21 兑换 IDR
Rp605.645804736
1 K21 兑换 KRW
50.887586004
1 K21 兑换 PHP
2.057064192
1 K21 兑换 EGP
￡E.1.835028348
1 K21 兑换 BRL
R$0.209474748
1 K21 兑换 CAD
C$0.050613828
1 K21 兑换 BDT
4.516083456
1 K21 兑换 NGN
58.456015788
1 K21 兑换 UAH
1.53503982
1 K21 兑换 VES
Bs3.5466624
1 K21 兑换 PKR
Rs10.392090276
1 K21 兑换 KZT
18.926246676
1 K21 兑换 THB
฿1.203279108
1 K21 兑换 TWD
NT$1.108701444
1 K21 兑换 AED
د.إ0.135585948
1 K21 兑换 CHF
Fr0.030294408
1 K21 兑换 HKD
HK$0.289644096
1 K21 兑换 MAD
.د.م0.339519036
1 K21 兑换 MXN
$0.710440812