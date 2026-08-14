Justice for Wang Wang 今日价格

Justice for Wang Wang (旺旺) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.23%。当前 旺旺 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 旺旺。

Justice for Wang Wang 目前市值在 $ 424,313 排名第 #-，流通供应量为 999.83M 旺旺。过去 24 小时内，旺旺 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00135092，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，旺旺 在过去一小时内波动了 -3.21%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 103.17K。

Justice for Wang Wang（旺旺）市场信息

市值 $ 424.31K$ 424.31K $ 424.31K 成交量（24H） $ 103.17K$ 103.17K $ 103.17K 完全稀释市值 $ 424.31K$ 424.31K $ 424.31K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,830,524.266285 999,830,524.266285 999,830,524.266285

Justice for Wang Wang 的当前市值为 $ 424.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 103.17K。旺旺 的流通量为 999.83M，总供应量是 999830524.266285，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 424.31K。