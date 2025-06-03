JustAnEgg 价格 (EGG)
今天 JustAnEgg (EGG) 的实时价格为 0.00144877 USD。目前其市值为 $ 578.64K USD。EGG 兑换 USD 的价格为实时更新。
JustAnEgg 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- JustAnEgg 当天价格变化为 +6.79%
- 其循环供应量为 399.40M USD
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今天内，JustAnEgg 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，JustAnEgg 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002552932。
在过去60天内，JustAnEgg 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003441493。
在过去90天内，JustAnEgg 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000084199012820773。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+6.79%
|30天
|$ -0.0002552932
|-17.62%
|60天
|$ +0.0003441493
|+23.75%
|90天
|$ +0.0000084199012820773
|+0.58%
JustAnEgg 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.42%
+6.79%
-15.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 EGG 兑换 VND
₫38.12438255
|1 EGG 兑换 AUD
A$0.0022311058
|1 EGG 兑换 GBP
￡0.0010720898
|1 EGG 兑换 EUR
€0.0012604299
|1 EGG 兑换 USD
$0.00144877
|1 EGG 兑换 MYR
RM0.0061427848
|1 EGG 兑换 TRY
₺0.0567193455
|1 EGG 兑换 JPY
¥0.207318987
|1 EGG 兑换 RUB
₽0.1142644899
|1 EGG 兑换 INR
₹0.1239857366
|1 EGG 兑换 IDR
Rp23.7503240688
|1 EGG 兑换 KRW
₩1.9955502857
|1 EGG 兑换 PHP
₱0.0806675136
|1 EGG 兑换 EGP
￡E.0.0719604059
|1 EGG 兑换 BRL
R$0.0082145259
|1 EGG 兑换 CAD
C$0.0019848149
|1 EGG 兑换 BDT
৳0.1770976448
|1 EGG 兑换 NGN
₦2.2923453079
|1 EGG 兑换 UAH
₴0.0601963935
|1 EGG 兑换 VES
Bs0.13908192
|1 EGG 兑换 PKR
Rs0.4075245133
|1 EGG 兑换 KZT
₸0.7421903833
|1 EGG 兑换 THB
฿0.0471864389
|1 EGG 兑换 TWD
NT$0.0434775877
|1 EGG 兑换 AED
د.إ0.0053169859
|1 EGG 兑换 CHF
Fr0.0011879914
|1 EGG 兑换 HKD
HK$0.0113583568
|1 EGG 兑换 MAD
.د.م0.0133141963
|1 EGG 兑换 MXN
$0.0278598471