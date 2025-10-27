Just Woot（WOOT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） +2.94% 漲跌幅（7D） -9.81% 漲跌幅（7D） -9.81%

Just Woot（WOOT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，WOOT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WOOT 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WOOT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 +2.94%，过去 7 天内累计变动为 -9.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Just Woot（WOOT）市场信息

市值 $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Just Woot 的当前市值为 $ 7.83K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WOOT 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.83K。