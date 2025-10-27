Just need some rest（REST）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00437206 24H最低价 $ 0.00437206 24H最高价 历史最高 $ 0.01275586 最低价 $ 0.00437206 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Just need some rest（REST）当前实时价格为 $0.00437206。过去 24 小时内，REST 的交易价格在 $ 0.00437206 至 $ 0.00437206 之间波动，市场活跃度显著。REST 的历史最高价为 $ 0.01275586，历史最低价为 $ 0.00437206。

从短期表现来看，REST 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Just need some rest（REST）市场信息

市值 $ 4.37M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 4.37M 流通量 1000.00M 总供应量 999,999,895.470689

Just need some rest 的当前市值为 $ 4.37M, 它过去 24 小时的交易量为 --。REST 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999895.470689，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.37M。