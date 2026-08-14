just memecoin 今日价格

just memecoin (MEMECOIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 MEMECOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MEMECOIN。

just memecoin 目前市值在 $ 43,755 排名第 #-，流通供应量为 992.92M MEMECOIN。过去 24 小时内，MEMECOIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.055244，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MEMECOIN 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 +0.44%。过去一天，总交易量达到 --。

just memecoin（MEMECOIN）市场信息

市值 $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K 流通量 992.92M 992.92M 992.92M 总供应量 992,917,361.794979 992,917,361.794979 992,917,361.794979

just memecoin 的当前市值为 $ 43.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEMECOIN 的流通量为 992.92M，总供应量是 992917361.794979，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.76K。