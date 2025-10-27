Just Juni by Virtuals（JUNI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.54% 涨跌幅（1D） +33.04% 漲跌幅（7D） +136.43% 漲跌幅（7D） +136.43%

Just Juni by Virtuals（JUNI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，JUNI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。JUNI 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，JUNI 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.54%，过去 24 小时内变动为 +33.04%，过去 7 天内累计变动为 +136.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Just Juni by Virtuals（JUNI）市场信息

市值 $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K 流通量 772.49M 772.49M 772.49M 总供应量 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Just Juni by Virtuals 的当前市值为 $ 31.83K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JUNI 的流通量为 772.49M，总供应量是 772491747.3824497，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.83K。