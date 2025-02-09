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Just Cuz 价格 (CUZ)

USD

Just Cuz (CUZ) 实时价格图表

$0.00241279
$0.00241279$0.00241279
+16.20%(1D)

今天 Just Cuz (CUZ) 的价格

今天 Just Cuz (CUZ) 的实时价格为 0.00241279 USD。目前其市值为 $ 2.41M USD。CUZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Just Cuz 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 171.06K USD
- Just Cuz 当天价格变化为 +16.29%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Just Cuz (CUZ) 价格表现 USD

今天内，Just Cuz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00033805
在过去30天内，Just Cuz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Just Cuz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Just Cuz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00033805+16.29%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Just Cuz (CUZ) 价格分析

Just Cuz 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00205955
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$ 0.00293392
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-1.28%

+16.29%

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Just Cuz (CUZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

$ 171.06K
$ 171.06K$ 171.06K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Just Cuz (CUZ)

Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.

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Just Cuz (CUZ) 资源

官网

大家还在问：关于 Just Cuz (CUZ) 的其他问题

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CUZ 兑换为当地货币

1 CUZ 兑换 AUD
A$0.0038363361
1 CUZ 兑换 GBP
0.001930232
1 CUZ 兑换 EUR
0.0023162784
1 CUZ 兑换 USD
$0.00241279
1 CUZ 兑换 MYR
RM0.0107127876
1 CUZ 兑换 TRY
0.0865709052
1 CUZ 兑换 JPY
¥0.3650068712
1 CUZ 兑换 RUB
0.2338234789
1 CUZ 兑换 INR
0.2117947062
1 CUZ 兑换 IDR
Rp39.5539280976
1 CUZ 兑换 PHP
0.1399900758
1 CUZ 兑换 EGP
￡E.0.1212426975
1 CUZ 兑换 BRL
R$0.013994182
1 CUZ 兑换 CAD
C$0.0034261618
1 CUZ 兑换 BDT
0.2944086358
1 CUZ 兑换 NGN
3.6173754075
1 CUZ 兑换 UAH
0.1004444477
1 CUZ 兑换 VES
Bs0.1447674
1 CUZ 兑换 PKR
Rs0.6764015486
1 CUZ 兑换 KZT
1.231005458
1 CUZ 兑换 THB
฿0.081793581
1 CUZ 兑换 TWD
NT$0.0792360236
1 CUZ 兑换 CHF
Fr0.002171511
1 CUZ 兑换 HKD
HK$0.0187956341
1 CUZ 兑换 MAD
.د.م0.0242485395