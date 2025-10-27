Just a pulse guy（PULSEGUY）价格信息 (USD)

Just a pulse guy（PULSEGUY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PULSEGUY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PULSEGUY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PULSEGUY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.53%，过去 24 小时内变动为 +18.00%，过去 7 天内累计变动为 +42.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Just a pulse guy（PULSEGUY）市场信息

市值 $ 494.24K$ 494.24K $ 494.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 494.24K$ 494.24K $ 494.24K 流通量 941.28M 941.28M 941.28M 总供应量 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

Just a pulse guy 的当前市值为 $ 494.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PULSEGUY 的流通量为 941.28M，总供应量是 941281937.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 494.24K。