just a memecoin 今日价格

just a memecoin (MEMECOIN) 今日实时价格为 $ 0.00121151，过去 24 小时内变化了 3.16%。当前 MEMECOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00121151 每 MEMECOIN。

just a memecoin 目前市值在 $ 1,211,151 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M MEMECOIN。过去 24 小时内，MEMECOIN 的交易价格在 $ 0.00109136（低点）和 $ 0.00129736（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01603038，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MEMECOIN 在过去一小时内波动了 +1.00%，过去7 天内波动了 -25.12%。过去一天，总交易量达到 $ 18.53K。

just a memecoin（MEMECOIN）市场信息

市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 成交量（24H） $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K 完全稀释市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,997,087.466283 999,997,087.466283 999,997,087.466283

just a memecoin 的当前市值为 $ 1.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.53K。MEMECOIN 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999997087.466283，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.21M。