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just a memecoin 当前实时价格为 0.00121151 USD。MEMECOIN 市值为 1,211,151 USD。追踪Malaysia的 MEMECOIN 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！just a memecoin 当前实时价格为 0.00121151 USD。MEMECOIN 市值为 1,211,151 USD。追踪Malaysia的 MEMECOIN 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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just a memecoin 价格 (MEMECOIN)

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just a memecoin (MEMECOIN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 14:49:08 (UTC+8)

just a memecoin 今日价格

just a memecoin (MEMECOIN) 今日实时价格为 $ 0.00121151，过去 24 小时内变化了 3.16%。当前 MEMECOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00121151 每 MEMECOIN。

just a memecoin 目前市值在 $ 1,211,151 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M MEMECOIN。过去 24 小时内，MEMECOIN 的交易价格在 $ 0.00109136（低点）和 $ 0.00129736（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01603038，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，MEMECOIN 在过去一小时内波动了 +1.00%，过去7 天内波动了 -25.12%。过去一天，总交易量达到 $ 18.53K

just a memecoin（MEMECOIN）市场信息

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 18.53K
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$ 1.21M
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1000.00M
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999,997,087.466283
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just a memecoin 的当前市值为 $ 1.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.53K。MEMECOIN 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999997087.466283，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.21M

just a memecoin 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.00109136
$ 0.00109136$ 0.00109136
24H最低价
$ 0.00129736
$ 0.00129736$ 0.00129736
24H最高价

$ 0.00109136
$ 0.00109136$ 0.00109136

$ 0.00129736
$ 0.00129736$ 0.00129736

$ 0.01603038
$ 0.01603038$ 0.01603038

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

+3.16%

-25.12%

-25.12%

just a memecoin（MEMECOIN）价格历史 USD

今天内，just a memecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，just a memecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005776383
在过去60天内，just a memecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007913727
在过去90天内，just a memecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000000070461163993

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+3.16%
30天$ -0.0005776383-47.67%
60天$ -0.0007913727-65.32%
90天$ +0.000000070461163993+0.00%

just a memecoin 的价格预测

just a memecoin（MEMECOIN）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，MEMECOIN 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
just a memecoin (MEMECOIN) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，just a memecoin 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
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just a memecoin (MEMECOIN) 资源

官网

类别 :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

关于 just a memecoin

just a memecoin 的当前价格是多少？

just a memecoin 的价格为 ¥0.0082742132448962253000，今日价格变动为 3.15%。

MEMECOIN 社区的增长速度如何？

目前有 -- 位持有者，持有者数量的增长通常表明用户采纳率上升、社区规模扩大以及网络参与度提高。

需求如何影响 just a memecoin 的价格？

需求受用例、市场状况、投资者情绪及其在 Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem 领域中的地位的影响。在交易量高峰期，更高的需求会加速价格波动。

MEMECOIN 今日的交易量是多少？

其交易量为 ¥--，表明市场参与活跃，流动性良好。

MEMECOIN 的当前表现与其历史表现相比如何？

其历史最高价 (ATH) 为 ¥0.1094822019766403514000，历史最低价 (ATL) 为 ¥，可提供过往表现周期参考。

目前有多少代币在流通？

目前流通的代币数量为 999997087.466283，这会影响代币的可用性、市值和长期估值。

人们还问：关于just a memecoin的其他问题

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