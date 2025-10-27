just a little guy（LITTLEGUY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00006432 $ 0.00008692 24H最低价 $ 0.00006432 24H最高价 $ 0.00008692 历史最高 $ 0.0091738 最低价 $ 0.00006124 涨跌幅（1H） +0.80% 涨跌幅（1D） +31.62% 漲跌幅（7D） +17.26%

just a little guy（LITTLEGUY）当前实时价格为 $0.00008547。过去 24 小时内，LITTLEGUY 的交易价格在 $ 0.00006432 至 $ 0.00008692 之间波动，市场活跃度显著。LITTLEGUY 的历史最高价为 $ 0.0091738，历史最低价为 $ 0.00006124。

从短期表现来看，LITTLEGUY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.80%，过去 24 小时内变动为 +31.62%，过去 7 天内累计变动为 +17.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

just a little guy（LITTLEGUY）市场信息

市值 $ 85.46K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 85.46K 流通量 999.89M 总供应量 999,885,816.14898

just a little guy 的当前市值为 $ 85.46K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LITTLEGUY 的流通量为 999.89M，总供应量是 999885816.14898，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 85.46K。