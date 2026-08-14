just a frog 今日价格

just a frog (FROG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FROG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FROG。

just a frog 目前市值在 $ 24,135 排名第 #-，流通供应量为 999.96M FROG。过去 24 小时内，FROG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.169194，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FROG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

just a frog（FROG）市场信息

市值 $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,963,449.073141 999,963,449.073141 999,963,449.073141

just a frog 的当前市值为 $ 24.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FROG 的流通量为 999.96M，总供应量是 999963449.073141，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.14K。