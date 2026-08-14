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just a frog 当前实时价格为 0 USD。FROG 市值为 24,135 USD。追踪Malaysia的 FROG 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！just a frog 当前实时价格为 0 USD。FROG 市值为 24,135 USD。追踪Malaysia的 FROG 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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just a frog 价格 (FROG)

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1 FROG 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00002414
$0.00002414$0.00002414
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mexc
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USD
just a frog (FROG) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 14:48:53 (UTC+8)

just a frog 今日价格

just a frog (FROG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FROG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FROG。

just a frog 目前市值在 $ 24,135 排名第 #-，流通供应量为 999.96M FROG。过去 24 小时内，FROG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.169194，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，FROG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --

just a frog（FROG）市场信息

$ 24.14K
$ 24.14K$ 24.14K

--
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$ 24.14K
$ 24.14K$ 24.14K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,449.073141
999,963,449.073141 999,963,449.073141

just a frog 的当前市值为 $ 24.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FROG 的流通量为 999.96M，总供应量是 999963449.073141，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.14K

just a frog 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
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24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.169194
$ 0.169194$ 0.169194

$ 0
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--

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just a frog（FROG）价格历史 USD

今天内，just a frog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0
在过去30天内，just a frog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，just a frog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，just a frog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ 00.00%
60天$ 00.00%
90天----

just a frog 的价格预测

just a frog（FROG）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FROG 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
just a frog (FROG) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，just a frog 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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just a frog (FROG) 资源

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类别 :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

关于 just a frog

just a frog 的当前实时价格是多少？

just a frog 的价格为 ¥，过去24 小时价格变动 0.0。

今天的交易活跃度如何？

各大交易所的总交易量为 ¥--，表明市场参与活跃，流动性持续。

FROG 的市场流动性如何？

流动性评分 --/100 反映了订单簿的深度、大额订单的执行效率以及主要交易对的价差。

日交易区间说明了什么？

¥ 和 ¥ 之间的价格波动突显了当前的波动水平和日内动能。

just a frog 目前的市场排名如何？

目前，该代币排名第 626 位，市值达到¥164834.08033410405000。

供应量在价格稳定中扮演什么角色？

999963449.073141 枚代币的流通供应量直接影响价格走势，尤其是在需求旺盛或供应稀缺时期。

哪些因素会影响 just a frog 的流动性状况？

流动性取决于做市商的活跃度、交易对的多样性、交易所的深度以及--网络的生态系统参与度。

人们还问：关于just a frog的其他问题

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