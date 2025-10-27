Just a Circle（CRCL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00009267 24H最高价 $ 0.00009722 历史最高 $ 0.00426581 最低价 $ 0.00008484 涨跌幅（1H） +1.24% 涨跌幅（1D） +4.15% 漲跌幅（7D） -9.04%

Just a Circle（CRCL）当前实时价格为 $0.00009769。过去 24 小时内，CRCL 的交易价格在 $ 0.00009267 至 $ 0.00009722 之间波动，市场活跃度显著。CRCL 的历史最高价为 $ 0.00426581，历史最低价为 $ 0.00008484。

从短期表现来看，CRCL 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.24%，过去 24 小时内变动为 +4.15%，过去 7 天内累计变动为 -9.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Just a Circle（CRCL）市场信息

市值 $ 97.68K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 97.68K 流通量 999.90M 总供应量 999,899,135.370657

Just a Circle 的当前市值为 $ 97.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRCL 的流通量为 999.90M，总供应量是 999899135.370657，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 97.68K。