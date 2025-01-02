Jupiter Staked SOL 价格 (JUPSOL)
今天 Jupiter Staked SOL (JUPSOL) 的实时价格为 221.97 USD。目前其市值为 $ 794.60M USD。JUPSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jupiter Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.10M USD
- Jupiter Staked SOL 当天价格变化为 +8.76%
- 其循环供应量为 3.58M USD
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今天内，Jupiter Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +17.89。
在过去30天内，Jupiter Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -14.3991051120。
在过去60天内，Jupiter Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +64.1361449820。
在过去90天内，Jupiter Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +75.91713999328158。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +17.89
|+8.76%
|30天
|$ -14.3991051120
|-6.48%
|60天
|$ +64.1361449820
|+28.89%
|90天
|$ +75.91713999328158
|+51.98%
Jupiter Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.25%
+8.76%
+9.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 JUPSOL 兑换 AUD
A$357.3717
|1 JUPSOL 兑换 GBP
￡177.576
|1 JUPSOL 兑换 EUR
€213.0912
|1 JUPSOL 兑换 USD
$221.97
|1 JUPSOL 兑换 MYR
RM992.2059
|1 JUPSOL 兑换 TRY
₺7,837.7607
|1 JUPSOL 兑换 JPY
¥34,904.7825
|1 JUPSOL 兑换 RUB
₽24,749.655
|1 JUPSOL 兑换 INR
₹19,029.4881
|1 JUPSOL 兑换 IDR
Rp3,580,160.7891
|1 JUPSOL 兑换 PHP
₱12,858.7221
|1 JUPSOL 兑换 EGP
￡E.11,269.4169
|1 JUPSOL 兑换 BRL
R$1,409.5095
|1 JUPSOL 兑换 CAD
C$319.6368
|1 JUPSOL 兑换 BDT
৳26,525.415
|1 JUPSOL 兑换 NGN
₦343,605.1206
|1 JUPSOL 兑换 UAH
₴9,336.0582
|1 JUPSOL 兑换 VES
Bs11,320.47
|1 JUPSOL 兑换 PKR
Rs61,829.7435
|1 JUPSOL 兑换 KZT
₸116,518.7121
|1 JUPSOL 兑换 THB
฿7,609.1316
|1 JUPSOL 兑换 TWD
NT$7,300.5933
|1 JUPSOL 兑换 CHF
Fr199.773
|1 JUPSOL 兑换 HKD
HK$1,724.7069
|1 JUPSOL 兑换 MAD
.د.م2,241.897