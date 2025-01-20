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Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 价格 (JLP)

USD

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 实时价格图表

$4.82
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-1.30%(1D)

今天 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 的价格

今天 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 的实时价格为 4.86 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JLP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 381.79M USD
- Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 当天价格变化为 -0.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 价格表现 USD

今天内，Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.030693175878279
在过去30天内，Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6911916300
在过去60天内，Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0449038880
在过去90天内，Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.40196022745024

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.030693175878279-0.62%
30天$ +0.6911916300+14.22%
60天$ +1.0449038880+21.50%
90天$ +1.40196022745024+40.54%

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 价格分析

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 4.28
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$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

$ 5.03
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+0.19%

-0.62%

+16.31%

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 381.79M
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什么是Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)

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Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 资源

白皮书
官网

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JLP 兑换为当地货币

1 JLP 兑换 AUD
A$7.776
1 JLP 兑换 GBP
3.9366
1 JLP 兑换 EUR
4.6656
1 JLP 兑换 USD
$4.86
1 JLP 兑换 MYR
RM21.8214
1 JLP 兑换 TRY
172.9674
1 JLP 兑换 JPY
¥758.0628
1 JLP 兑换 RUB
497.907
1 JLP 兑换 INR
420.5358
1 JLP 兑换 IDR
Rp79,672.1184
1 JLP 兑换 PHP
284.31
1 JLP 兑换 EGP
￡E.244.7982
1 JLP 兑换 BRL
R$29.5002
1 JLP 兑换 CAD
C$6.9984
1 JLP 兑换 BDT
590.4414
1 JLP 兑换 NGN
7,558.272
1 JLP 兑换 UAH
204.606
1 JLP 兑换 VES
Bs262.44
1 JLP 兑换 PKR
Rs1,354.0932
1 JLP 兑换 KZT
2,578.23
1 JLP 兑换 THB
฿166.698
1 JLP 兑换 TWD
NT$159.2136
1 JLP 兑换 CHF
Fr4.4226
1 JLP 兑换 HKD
HK$37.8108
1 JLP 兑换 MAD
.د.م48.7944