JunkCoin Doge Real Name（JUNKCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -11.60% 涨跌幅（1D） -12.01% 漲跌幅（7D） +39.68% 漲跌幅（7D） +39.68%

JunkCoin Doge Real Name（JUNKCOIN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，JUNKCOIN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。JUNKCOIN 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，JUNKCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -11.60%，过去 24 小时内变动为 -12.01%，过去 7 天内累计变动为 +39.68%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

JunkCoin Doge Real Name（JUNKCOIN）市场信息

市值 $ 144.34K$ 144.34K $ 144.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 144.34K$ 144.34K $ 144.34K 流通量 947.93M 947.93M 947.93M 总供应量 947,933,807.395876 947,933,807.395876 947,933,807.395876

JunkCoin Doge Real Name 的当前市值为 $ 144.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JUNKCOIN 的流通量为 947.93M，总供应量是 947933807.395876，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 144.34K。