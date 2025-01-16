Junior 价格 (JUNIOR)
今天 Junior (JUNIOR) 的实时价格为 0.00171751 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JUNIOR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Junior 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.94 USD
- Junior 当天价格变化为 +7.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Junior 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012271。
在过去30天内，Junior 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004566517。
在过去60天内，Junior 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009172240。
在过去90天内，Junior 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010905976317433523。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00012271
|+7.69%
|30天
|$ -0.0004566517
|-26.58%
|60天
|$ -0.0009172240
|-53.40%
|90天
|$ -0.0010905976317433523
|-38.83%
Junior 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+7.69%
+16.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.
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|1 JUNIOR 兑换 AUD
A$0.0027651911
|1 JUNIOR 兑换 GBP
￡0.0013911831
|1 JUNIOR 兑换 EUR
€0.0016659847
|1 JUNIOR 兑换 USD
$0.00171751
|1 JUNIOR 兑换 MYR
RM0.007728795
|1 JUNIOR 兑换 TRY
₺0.0608685544
|1 JUNIOR 兑换 JPY
¥0.2680517857
|1 JUNIOR 兑换 RUB
₽0.1760104248
|1 JUNIOR 兑换 INR
₹0.1487020158
|1 JUNIOR 兑换 IDR
Rp28.1558971344
|1 JUNIOR 兑换 PHP
₱0.1005773856
|1 JUNIOR 兑换 EGP
￡E.0.0864938036
|1 JUNIOR 兑换 BRL
R$0.0103222351
|1 JUNIOR 兑换 CAD
C$0.0024560393
|1 JUNIOR 兑换 BDT
৳0.2088148658
|1 JUNIOR 兑换 NGN
₦2.671071552
|1 JUNIOR 兑换 UAH
₴0.0724445718
|1 JUNIOR 兑换 VES
Bs0.09274554
|1 JUNIOR 兑换 PKR
Rs0.4792024651
|1 JUNIOR 兑换 KZT
₸0.911139055
|1 JUNIOR 兑换 THB
฿0.0594086709
|1 JUNIOR 兑换 TWD
NT$0.0565404292
|1 JUNIOR 兑换 CHF
Fr0.0015629341
|1 JUNIOR 兑换 HKD
HK$0.0133622278
|1 JUNIOR 兑换 MAD
.د.م0.0172609755