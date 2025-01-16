Junior 图标

Junior 价格 (JUNIOR)

USD

Junior (JUNIOR) 实时价格图表

$0.00171751
$0.00171751$0.00171751
+7.60%(1D)

今天 Junior (JUNIOR) 的价格

今天 Junior (JUNIOR) 的实时价格为 0.00171751 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JUNIOR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Junior 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.94 USD
- Junior 当天价格变化为 +7.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 JUNIOR兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 JUNIOR 价格信息的首选平台。

Junior (JUNIOR) 价格表现 USD

今天内，Junior 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012271
在过去30天内，Junior 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004566517
在过去60天内，Junior 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009172240
在过去90天内，Junior 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010905976317433523

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00012271+7.69%
30天$ -0.0004566517-26.58%
60天$ -0.0009172240-53.40%
90天$ -0.0010905976317433523-38.83%

Junior (JUNIOR) 价格分析

Junior 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00159174
$ 0.00159174$ 0.00159174

$ 0.00174405
$ 0.00174405$ 0.00174405

$ 0.056089
$ 0.056089$ 0.056089

--

+7.69%

+16.03%

Junior (JUNIOR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

0.00
0.00 0.00

什么是Junior (JUNIOR)

Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Junior (JUNIOR) 资源

官网

大家还在问：关于 Junior (JUNIOR) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

JUNIOR 兑换为当地货币

1 JUNIOR 兑换 AUD
A$0.0027651911
1 JUNIOR 兑换 GBP
0.0013911831
1 JUNIOR 兑换 EUR
0.0016659847
1 JUNIOR 兑换 USD
$0.00171751
1 JUNIOR 兑换 MYR
RM0.007728795
1 JUNIOR 兑换 TRY
0.0608685544
1 JUNIOR 兑换 JPY
¥0.2680517857
1 JUNIOR 兑换 RUB
0.1760104248
1 JUNIOR 兑换 INR
0.1487020158
1 JUNIOR 兑换 IDR
Rp28.1558971344
1 JUNIOR 兑换 PHP
0.1005773856
1 JUNIOR 兑换 EGP
￡E.0.0864938036
1 JUNIOR 兑换 BRL
R$0.0103222351
1 JUNIOR 兑换 CAD
C$0.0024560393
1 JUNIOR 兑换 BDT
0.2088148658
1 JUNIOR 兑换 NGN
2.671071552
1 JUNIOR 兑换 UAH
0.0724445718
1 JUNIOR 兑换 VES
Bs0.09274554
1 JUNIOR 兑换 PKR
Rs0.4792024651
1 JUNIOR 兑换 KZT
0.911139055
1 JUNIOR 兑换 THB
฿0.0594086709
1 JUNIOR 兑换 TWD
NT$0.0565404292
1 JUNIOR 兑换 CHF
Fr0.0015629341
1 JUNIOR 兑换 HKD
HK$0.0133622278
1 JUNIOR 兑换 MAD
.د.م0.0172609755