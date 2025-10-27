jungle bay memes（JBM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000022 $ 0.0000022 $ 0.0000022 24H最低价 $ 0.00000233 $ 0.00000233 $ 0.00000233 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000022$ 0.0000022 $ 0.0000022 24H最高价 $ 0.00000233$ 0.00000233 $ 0.00000233 历史最高 $ 0.00000466$ 0.00000466 $ 0.00000466 最低价 $ 0.00000181$ 0.00000181 $ 0.00000181 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） +2.67% 漲跌幅（7D） -12.24% 漲跌幅（7D） -12.24%

jungle bay memes（JBM）当前实时价格为 $0.00000229。过去 24 小时内，JBM 的交易价格在 $ 0.0000022 至 $ 0.00000233 之间波动，市场活跃度显著。JBM 的历史最高价为 $ 0.00000466，历史最低价为 $ 0.00000181。

从短期表现来看，JBM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 +2.67%，过去 7 天内累计变动为 -12.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

jungle bay memes（JBM）市场信息

市值 $ 213.18K$ 213.18K $ 213.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 213.18K$ 213.18K $ 213.18K 流通量 93.24B 93.24B 93.24B 总供应量 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

jungle bay memes 的当前市值为 $ 213.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JBM 的流通量为 93.24B，总供应量是 93243552077.89908，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 213.18K。