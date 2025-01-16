Jumbo Exchange 价格 (JUMBO)
今天 Jumbo Exchange (JUMBO) 的实时价格为 0.03245775 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JUMBO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jumbo Exchange 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 110.67 USD
- Jumbo Exchange 当天价格变化为 +5.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Jumbo Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00174035。
在过去30天内，Jumbo Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0103445316。
在过去60天内，Jumbo Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054569429。
在过去90天内，Jumbo Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00174035
|+5.67%
|30天
|$ -0.0103445316
|-31.87%
|60天
|$ -0.0054569429
|-16.81%
|90天
|$ 0
|--
Jumbo Exchange 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.40%
+5.67%
-16.72%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Jumbo is designed to be the most user-friendly exchange that sets out to eliminate the common struggles people experience when navigating Decentralized Exchanges. Built natively on NEAR, Jumbo sets out to provide UX-friendly AMM DEX experience. Jumbo has a slew of QoL improvement features such as: - Jets Interface embedded visualizer for the best pools - Smart Pools Seamless transition of liquidty from one pool to another. - NFT Pool Rewards Additional rewards can be set up in Pools such as NFTs
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|1 JUMBO 兑换 AUD
A$0.0522569775
|1 JUMBO 兑换 GBP
￡0.0262907775
|1 JUMBO 兑换 EUR
€0.0314840175
|1 JUMBO 兑换 USD
$0.03245775
|1 JUMBO 兑换 MYR
RM0.146059875
|1 JUMBO 兑换 TRY
₺1.15030266
|1 JUMBO 兑换 JPY
¥5.0656810425
|1 JUMBO 兑换 RUB
₽3.32627022
|1 JUMBO 兑换 INR
₹2.810191995
|1 JUMBO 兑换 IDR
Rp532.09417716
|1 JUMBO 兑换 PHP
₱1.90072584
|1 JUMBO 兑换 EGP
￡E.1.63457229
|1 JUMBO 兑换 BRL
R$0.1950710775
|1 JUMBO 兑换 CAD
C$0.0464145825
|1 JUMBO 兑换 BDT
৳3.946213245
|1 JUMBO 兑换 NGN
₦50.4782928
|1 JUMBO 兑换 UAH
₴1.369067895
|1 JUMBO 兑换 VES
Bs1.7527185
|1 JUMBO 兑换 PKR
Rs9.0560368275
|1 JUMBO 兑换 KZT
₸17.218836375
|1 JUMBO 兑换 THB
฿1.1227135725
|1 JUMBO 兑换 TWD
NT$1.06850913
|1 JUMBO 兑换 CHF
Fr0.0295365525
|1 JUMBO 兑换 HKD
HK$0.252521295
|1 JUMBO 兑换 MAD
.د.م0.3262003875