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Juicy Staked SOL 价格 (JUCYSOL)

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Juicy Staked SOL (JUCYSOL) 实时价格图表

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今天 Juicy Staked SOL (JUCYSOL) 的价格

今天 Juicy Staked SOL (JUCYSOL) 的实时价格为 197.7 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JUCYSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Juicy Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.98 USD
- Juicy Staked SOL 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Juicy Staked SOL (JUCYSOL) 价格表现 USD

今天内，Juicy Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Juicy Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -35.7606679500
在过去60天内，Juicy Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -43.3690140600
在过去90天内，Juicy Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +38.30572636821905

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -35.7606679500-18.08%
60天$ -43.3690140600-21.93%
90天$ +38.30572636821905+24.03%

Juicy Staked SOL (JUCYSOL) 价格分析

Juicy Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 281.14
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Juicy Staked SOL (JUCYSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

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Juicy Staked SOL (JUCYSOL) 资源

官网

大家还在问：关于 Juicy Staked SOL (JUCYSOL) 的其他问题

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JUCYSOL 兑换为当地货币

1 JUCYSOL 兑换 AUD
A$318.297
1 JUCYSOL 兑换 GBP
160.137
1 JUCYSOL 兑换 EUR
191.769
1 JUCYSOL 兑换 USD
$197.7
1 JUCYSOL 兑换 MYR
RM889.65
1 JUCYSOL 兑换 TRY
7,006.488
1 JUCYSOL 兑换 JPY
¥30,855.039
1 JUCYSOL 兑换 RUB
20,260.296
1 JUCYSOL 兑换 INR
17,116.866
1 JUCYSOL 兑换 IDR
Rp3,240,983.088
1 JUCYSOL 兑换 PHP
11,577.312
1 JUCYSOL 兑换 EGP
￡E.9,956.172
1 JUCYSOL 兑换 BRL
R$1,188.177
1 JUCYSOL 兑换 CAD
C$282.711
1 JUCYSOL 兑换 BDT
24,036.366
1 JUCYSOL 兑换 NGN
307,463.04
1 JUCYSOL 兑换 UAH
8,338.986
1 JUCYSOL 兑换 VES
Bs10,675.8
1 JUCYSOL 兑换 PKR
Rs55,160.277
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