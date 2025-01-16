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JUGNI 价格 (JUGNI)

USD

JUGNI (JUGNI) 实时价格图表

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+5.40%(1D)

今天 JUGNI (JUGNI) 的价格

今天 JUGNI (JUGNI) 的实时价格为 0.0008075 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JUGNI 兑换 USD 的价格为实时更新。
JUGNI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 112.52 USD
- JUGNI 当天价格变化为 +5.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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JUGNI (JUGNI) 价格表现 USD

今天内，JUGNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，JUGNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003268700
在过去60天内，JUGNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002531145
在过去90天内，JUGNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+5.45%
30天$ -0.0003268700-40.47%
60天$ -0.0002531145-31.34%
90天$ 0--

JUGNI (JUGNI) 价格分析

JUGNI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00076574
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$ 0.00083056
$ 0.00083056$ 0.00083056

$ 0.01817736
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-0.07%

+5.45%

-4.73%

JUGNI (JUGNI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 112.52
$ 112.52$ 112.52

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什么是JUGNI (JUGNI)

Jugni is a memecoin On Polygon based on the Founder of Polygon (Jaynti's) cat which is named "Jugni" It has zero taxes and liquidity is 100% burnt. The Token has a solid community on telegram and twitter and is gaining traction with high volume especially for polygon/matic chain

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JUGNI (JUGNI) 资源

官网

大家还在问：关于 JUGNI (JUGNI) 的其他问题

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JUGNI 兑换为当地货币

1 JUGNI 兑换 AUD
A$0.001300075
1 JUGNI 兑换 GBP
0.000654075
1 JUGNI 兑换 EUR
0.000783275
1 JUGNI 兑换 USD
$0.0008075
1 JUGNI 兑换 MYR
RM0.00363375
1 JUGNI 兑换 TRY
0.0286178
1 JUGNI 兑换 JPY
¥0.126026525
1 JUGNI 兑换 RUB
0.0827526
1 JUGNI 兑换 INR
0.06991335
1 JUGNI 兑换 IDR
Rp13.2377028
1 JUGNI 兑换 PHP
0.0472872
1 JUGNI 兑换 EGP
￡E.0.0406657
1 JUGNI 兑换 BRL
R$0.004853075
1 JUGNI 兑换 CAD
C$0.001154725
1 JUGNI 兑换 BDT
0.09817585
1 JUGNI 兑换 NGN
1.255824
1 JUGNI 兑换 UAH
0.03406035
1 JUGNI 兑换 VES
Bs0.043605
1 JUGNI 兑换 PKR
Rs0.225300575
1 JUGNI 兑换 KZT
0.42837875
1 JUGNI 兑换 THB
฿0.027931425
1 JUGNI 兑换 TWD
NT$0.0265829
1 JUGNI 兑换 CHF
Fr0.000734825
1 JUGNI 兑换 HKD
HK$0.00628235
1 JUGNI 兑换 MAD
.د.م0.008115375