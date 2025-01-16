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Judge AI 价格 (JUDGE)

USD

Judge AI (JUDGE) 实时价格图表

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$0.00044891$0.00044891
-1.10%(1D)

今天 Judge AI (JUDGE) 的价格

今天 Judge AI (JUDGE) 的实时价格为 0.00044891 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JUDGE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Judge AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 113.70 USD
- Judge AI 当天价格变化为 -1.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Judge AI (JUDGE) 价格表现 USD

今天内，Judge AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Judge AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000776794
在过去60天内，Judge AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000600058
在过去90天内，Judge AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.12%
30天$ -0.0000776794-17.30%
60天$ -0.0000600058-13.36%
90天$ 0--

Judge AI (JUDGE) 价格分析

Judge AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00044575
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-1.73%

Judge AI (JUDGE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 113.70
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什么是Judge AI (JUDGE)

Judge AI has developed an effective smart AI tool for scanning crypto contracts and live environments that integrates a diverse set of features to ensure robust security and analysis. Bot is available here and in beta testing mode https://t.me/JudgeAI_Bot UK limited company set up here https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15425858

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Judge AI (JUDGE) 资源

白皮书
官网

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JUDGE 兑换为当地货币

1 JUDGE 兑换 AUD
A$0.0007227451
1 JUDGE 兑换 GBP
0.0003636171
1 JUDGE 兑换 EUR
0.0004354427
1 JUDGE 兑换 USD
$0.00044891
1 JUDGE 兑换 MYR
RM0.002020095
1 JUDGE 兑换 TRY
0.0159093704
1 JUDGE 兑换 JPY
¥0.0700613837
1 JUDGE 兑换 RUB
0.0460042968
1 JUDGE 兑换 INR
0.0388666278
1 JUDGE 兑换 IDR
Rp7.3591791504
1 JUDGE 兑换 PHP
0.0262881696
1 JUDGE 兑换 EGP
￡E.0.0226071076
1 JUDGE 兑换 BRL
R$0.0026979491
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C$0.0006419413
1 JUDGE 兑换 BDT
0.0545784778
1 JUDGE 兑换 NGN
0.698144832
1 JUDGE 兑换 UAH
0.0189350238
1 JUDGE 兑换 VES
Bs0.02424114
1 JUDGE 兑换 PKR
Rs0.1252503791
1 JUDGE 兑换 KZT
0.238146755
1 JUDGE 兑换 THB
฿0.0155277969
1 JUDGE 兑换 TWD
NT$0.0147781172
1 JUDGE 兑换 CHF
Fr0.0004085081
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HK$0.0034925198
1 JUDGE 兑换 MAD
.د.م0.0045115455