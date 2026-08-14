JRNY 今日价格

JRNY (JRNY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.35%。当前 JRNY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JRNY。

JRNY 目前市值在 $ 351,264 排名第 #-，流通供应量为 620.00M JRNY。过去 24 小时内，JRNY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00138496，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JRNY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.01%。过去一天，总交易量达到 $ 4.87。

JRNY（JRNY）市场信息

市值 $ 351.26K$ 351.26K $ 351.26K 成交量（24H） $ 4.87$ 4.87 $ 4.87 完全稀释市值 $ 566.55K$ 566.55K $ 566.55K 流通量 620.00M 620.00M 620.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

JRNY 的当前市值为 $ 351.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.87。JRNY 的流通量为 620.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 566.55K。