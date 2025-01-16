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JPY Coin v1 价格 (JPYC)

USD

JPY Coin v1 (JPYC) 实时价格图表

$0.00715969
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+0.80%(1D)

今天 JPY Coin v1 (JPYC) 的价格

今天 JPY Coin v1 (JPYC) 的实时价格为 0.00715969 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JPYC 兑换 USD 的价格为实时更新。
JPY Coin v1 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.04 USD
- JPY Coin v1 当天价格变化为 +0.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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JPY Coin v1 (JPYC) 价格表现 USD

今天内，JPY Coin v1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，JPY Coin v1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011569607
在过去60天内，JPY Coin v1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000258106
在过去90天内，JPY Coin v1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000018606777479891

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.81%
30天$ +0.0011569607+16.16%
60天$ +0.0000258106+0.36%
90天$ -0.000018606777479891-0.25%

JPY Coin v1 (JPYC) 价格分析

JPY Coin v1 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00710217
$ 0.00710217$ 0.00710217

$ 0.00719265
$ 0.00719265$ 0.00719265

$ 0.01077768
$ 0.01077768$ 0.01077768

+0.21%

+0.81%

+0.14%

JPY Coin v1 (JPYC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.04
$ 44.04$ 44.04

0.00
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什么是JPY Coin v1 (JPYC)

Stablecoin project from Japan that is pegged to JPY.

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JPY Coin v1 (JPYC) 资源

官网

大家还在问：关于 JPY Coin v1 (JPYC) 的其他问题

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JPYC 兑换为当地货币

1 JPYC 兑换 AUD
A$0.0115271009
1 JPYC 兑换 GBP
0.0057993489
1 JPYC 兑换 EUR
0.0069448993
1 JPYC 兑换 USD
$0.00715969
1 JPYC 兑换 MYR
RM0.032218605
1 JPYC 兑换 TRY
0.2537394136
1 JPYC 兑换 JPY
¥1.1174128183
1 JPYC 兑换 RUB
0.7337250312
1 JPYC 兑换 INR
0.6198859602
1 JPYC 兑换 IDR
Rp117.3719484336
1 JPYC 兑换 PHP
0.4192714464
1 JPYC 兑换 EGP
￡E.0.3605619884
1 JPYC 兑换 BRL
R$0.0430297369
1 JPYC 兑换 CAD
C$0.0102383567
1 JPYC 兑换 BDT
0.8704751102
1 JPYC 兑换 NGN
11.134749888
1 JPYC 兑换 UAH
0.3019957242
1 JPYC 兑换 VES
Bs0.38662326
1 JPYC 兑换 PKR
Rs1.9976251069
1 JPYC 兑换 KZT
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1 JPYC 兑换 THB
฿0.2476536771
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NT$0.2356969948
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Fr0.0065153179
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HK$0.0557023882
1 JPYC 兑换 MAD
.د.م0.0719548845