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JPY Coin 价格 (JPYC)

USD

JPY Coin (JPYC) 实时价格图表

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+1.70%(1D)

今天 JPY Coin (JPYC) 的价格

今天 JPY Coin (JPYC) 的实时价格为 0.00632151 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JPYC 兑换 USD 的价格为实时更新。
JPY Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 49.26K USD
- JPY Coin 当天价格变化为 +1.78%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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JPY Coin (JPYC) 价格表现 USD

今天内，JPY Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00011065
在过去30天内，JPY Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000044383
在过去60天内，JPY Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000465711
在过去90天内，JPY Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003407762945216275

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00011065+1.78%
30天$ +0.0000044383+0.07%
60天$ -0.0000465711-0.73%
90天$ -0.0003407762945216275-5.11%

JPY Coin (JPYC) 价格分析

JPY Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00621086
$ 0.00621086$ 0.00621086

$ 0.00634476
$ 0.00634476$ 0.00634476

$ 0.00860846
$ 0.00860846$ 0.00860846

+0.55%

+1.78%

+1.34%

JPY Coin (JPYC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 49.26K
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什么是JPY Coin (JPYC)

Stablecoin project from Japan that is pegged to JPY.

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JPY Coin (JPYC) 资源

官网

大家还在问：关于 JPY Coin (JPYC) 的其他问题

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JPYC 兑换为当地货币

1 JPYC 兑换 AUD
A$0.0101776311
1 JPYC 兑换 GBP
0.0051204231
1 JPYC 兑换 EUR
0.0061318647
1 JPYC 兑换 USD
$0.00632151
1 JPYC 兑换 MYR
RM0.028446795
1 JPYC 兑换 TRY
0.2240343144
1 JPYC 兑换 JPY
¥0.9865980657
1 JPYC 兑换 RUB
0.6478283448
1 JPYC 兑换 INR
0.5473163358
1 JPYC 兑换 IDR
Rp103.6312948944
1 JPYC 兑换 PHP
0.3701876256
1 JPYC 兑换 EGP
￡E.0.3183512436
1 JPYC 兑换 BRL
R$0.0379922751
1 JPYC 兑换 CAD
C$0.0090397593
1 JPYC 兑换 BDT
0.7685691858
1 JPYC 兑换 NGN
9.831212352
1 JPYC 兑换 UAH
0.2666412918
1 JPYC 兑换 VES
Bs0.34136154
1 JPYC 兑换 PKR
Rs1.7637645051
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1 JPYC 兑换 THB
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NT$0.2081041092
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Fr0.0057525741
1 JPYC 兑换 HKD
HK$0.0491813478
1 JPYC 兑换 MAD
.د.م0.0635311755