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JPool Staked SOL 价格 (JSOL)

USD

JPool Staked SOL (JSOL) 实时价格图表

$262.37
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+14.00%(1D)

今天 JPool Staked SOL (JSOL) 的价格

今天 JPool Staked SOL (JSOL) 的实时价格为 262.37 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
JPool Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.74K USD
- JPool Staked SOL 当天价格变化为 +14.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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JPool Staked SOL (JSOL) 价格表现 USD

今天内，JPool Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +32.4
在过去30天内，JPool Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -10.5589232280
在过去60天内，JPool Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -22.8400693730
在过去90天内，JPool Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +77.46260879109647

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +32.4+14.09%
30天$ -10.5589232280-4.02%
60天$ -22.8400693730-8.70%
90天$ +77.46260879109647+41.89%

JPool Staked SOL (JSOL) 价格分析

JPool Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 229.97
$ 229.97$ 229.97

$ 260.82
$ 260.82$ 260.82

$ 652.43
$ 652.43$ 652.43

+3.09%

+14.09%

+11.23%

JPool Staked SOL (JSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.74K
$ 2.74K$ 2.74K

0.00
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什么是JPool Staked SOL (JSOL)

JSOL is a Solana Stake Pool token issued by JPool. It represents the holder's share of the total staked funds in the pool.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

JPool Staked SOL (JSOL) 资源

官网

大家还在问：关于 JPool Staked SOL (JSOL) 的其他问题

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JSOL 兑换为当地货币

1 JSOL 兑换 AUD
A$422.4157
1 JSOL 兑换 GBP
212.5197
1 JSOL 兑换 EUR
254.4989
1 JSOL 兑换 USD
$262.37
1 JSOL 兑换 MYR
RM1,180.665
1 JSOL 兑换 TRY
9,298.3928
1 JSOL 兑换 JPY
¥40,948.0859
1 JSOL 兑换 RUB
26,887.6776
1 JSOL 兑换 INR
22,715.9946
1 JSOL 兑换 IDR
Rp4,301,146.8528
1 JSOL 兑换 PHP
15,364.3872
1 JSOL 兑换 EGP
￡E.13,212.9532
1 JSOL 兑换 BRL
R$1,576.8437
1 JSOL 兑换 CAD
C$375.1891
1 JSOL 兑换 BDT
31,898.9446
1 JSOL 兑换 NGN
408,037.824
1 JSOL 兑换 UAH
11,066.7666
1 JSOL 兑换 VES
Bs14,167.98
1 JSOL 兑换 PKR
Rs73,203.8537
1 JSOL 兑换 KZT
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1 JSOL 兑换 THB
฿9,075.3783
1 JSOL 兑换 TWD
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1 JSOL 兑换 CHF
Fr238.7567
1 JSOL 兑换 HKD
HK$2,041.2386
1 JSOL 兑换 MAD
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