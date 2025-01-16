JPool Staked SOL 价格 (JSOL)
今天 JPool Staked SOL (JSOL) 的实时价格为 262.37 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
JPool Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.74K USD
- JPool Staked SOL 当天价格变化为 +14.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，JPool Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +32.4。
在过去30天内，JPool Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -10.5589232280。
在过去60天内，JPool Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -22.8400693730。
在过去90天内，JPool Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +77.46260879109647。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +32.4
|+14.09%
|30天
|$ -10.5589232280
|-4.02%
|60天
|$ -22.8400693730
|-8.70%
|90天
|$ +77.46260879109647
|+41.89%
JPool Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.09%
+14.09%
+11.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
JSOL is a Solana Stake Pool token issued by JPool. It represents the holder's share of the total staked funds in the pool.
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|1 JSOL 兑换 AUD
A$422.4157
|1 JSOL 兑换 GBP
￡212.5197
|1 JSOL 兑换 EUR
€254.4989
|1 JSOL 兑换 USD
$262.37
|1 JSOL 兑换 MYR
RM1,180.665
|1 JSOL 兑换 TRY
₺9,298.3928
|1 JSOL 兑换 JPY
¥40,948.0859
|1 JSOL 兑换 RUB
₽26,887.6776
|1 JSOL 兑换 INR
₹22,715.9946
|1 JSOL 兑换 IDR
Rp4,301,146.8528
|1 JSOL 兑换 PHP
₱15,364.3872
|1 JSOL 兑换 EGP
￡E.13,212.9532
|1 JSOL 兑换 BRL
R$1,576.8437
|1 JSOL 兑换 CAD
C$375.1891
|1 JSOL 兑换 BDT
৳31,898.9446
|1 JSOL 兑换 NGN
₦408,037.824
|1 JSOL 兑换 UAH
₴11,066.7666
|1 JSOL 兑换 VES
Bs14,167.98
|1 JSOL 兑换 PKR
Rs73,203.8537
|1 JSOL 兑换 KZT
₸139,187.285
|1 JSOL 兑换 THB
฿9,075.3783
|1 JSOL 兑换 TWD
NT$8,637.2204
|1 JSOL 兑换 CHF
Fr238.7567
|1 JSOL 兑换 HKD
HK$2,041.2386
|1 JSOL 兑换 MAD
.د.م2,636.8185