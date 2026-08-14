JPMorgan Chase xStock 价格 (JPMX)
JPMorgan Chase xStock (JPMX) 今日实时价格为 $ 365.3，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 JPMX 兑 USD 的汇率为 $ 365.3 每 JPMX。
JPMorgan Chase xStock 目前市值在 $ 383,422 排名第 #-，流通供应量为 1.05K JPMX。过去 24 小时内，JPMX 的交易价格在 $ 363.06（低点）和 $ 366.76（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 366.76，而历史最低价为 $ 263.62。
短期表现方面，JPMX 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +4.28%。过去一天，总交易量达到 $ 203.85。
JPMorgan Chase xStock 的当前市值为 $ 383.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 203.85。JPMX 的流通量为 1.05K，总供应量是 278196.2170272167，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.62M。
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今天内，JPMorgan Chase xStock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.83。
在过去30天内，JPMorgan Chase xStock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +26.6553565200。
在过去60天内，JPMorgan Chase xStock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +46.1571892600。
在过去90天内，JPMorgan Chase xStock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00286747210994。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.83
|+0.50%
|30天
|$ +26.6553565200
|+7.30%
|60天
|$ +46.1571892600
|+12.64%
|90天
|$ -0.00286747210994
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在 2040 年，JPMorgan Chase xStock 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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JPMorgan Chase xStock 的实时价格是多少？
当前价格为 ¥2494.878373567359000，过去 24 小时价格变动 0.50%。
市场情绪如何影响 JPMX？
市场情绪受宏观经济状况、行业新闻以及 -- 生态系统发展动态的影响。积极的市场情绪通常与交易量上升和短期价格上涨相关。
JPMorgan Chase xStock 的市值和全球排名是多少？
JPMorgan Chase xStock 的市值为 ¥2618645.64946603866000，排名为第 3890 位，凸显了其在整体市场中的影响力和规模。
近期的交易活动如何？
JPMX 的 24 小时交易量为 ¥--，表明全球交易者的活跃度很高。
JPMX 今天的波动性如何？
该代币的波动性以 --% 衡量，帮助交易者评估市场是处于稳定状态还是快速波动。
今天的 24 小时交易区间是多少？
它在 ¥2479.5799132421718000 和 ¥2504.8496914578828000 之间波动，表明了日内价格的强弱。
哪些长期因素会影响 JPMorgan Chase xStock？
影响因素包括流通供应量（1049.616495384221 枚代币）、Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem 内的采用趋势以及 -- 网络的整体吸引力。
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