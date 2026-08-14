JPMorgan Chase xStock 今日价格

JPMorgan Chase xStock (JPMX) 今日实时价格为 $ 365.3，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 JPMX 兑 USD 的汇率为 $ 365.3 每 JPMX。

JPMorgan Chase xStock 目前市值在 $ 383,422 排名第 #-，流通供应量为 1.05K JPMX。过去 24 小时内，JPMX 的交易价格在 $ 363.06（低点）和 $ 366.76（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 366.76，而历史最低价为 $ 263.62。

短期表现方面，JPMX 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +4.28%。过去一天，总交易量达到 $ 203.85。

JPMorgan Chase xStock（JPMX）市场信息

市值 $ 383.42K$ 383.42K $ 383.42K 成交量（24H） $ 203.85$ 203.85 $ 203.85 完全稀释市值 $ 101.62M$ 101.62M $ 101.62M 流通量 1.05K 1.05K 1.05K 总供应量 278,196.2170272167 278,196.2170272167 278,196.2170272167

JPMorgan Chase xStock 的当前市值为 $ 383.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 203.85。JPMX 的流通量为 1.05K，总供应量是 278196.2170272167，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.62M。