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JPG (JPG) 实时价格图表

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+4.40%(1D)

今天 JPG (JPG) 的价格

今天 JPG (JPG) 的实时价格为 0.01767064 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JPG 兑换 USD 的价格为实时更新。
JPG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.21K USD
- JPG 当天价格变化为 +4.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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JPG (JPG) 价格表现 USD

今天内，JPG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00074536
在过去30天内，JPG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025680953
在过去60天内，JPG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0091959936
在过去90天内，JPG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.011944266078877549

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00074536+4.40%
30天$ -0.0025680953-14.53%
60天$ +0.0091959936+52.04%
90天$ +0.011944266078877549+208.58%

JPG (JPG) 价格分析

JPG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01648114
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$ 0.0186251
$ 0.0186251$ 0.0186251

$ 0.307591
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-1.17%

+4.40%

+15.74%

JPG (JPG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 8.21K
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什么是JPG (JPG)

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JPG 兑换为当地货币

1 JPG 兑换 AUD
A$0.0284497304
1 JPG 兑换 GBP
0.0143132184
1 JPG 兑换 EUR
0.0171405208
1 JPG 兑换 USD
$0.01767064
1 JPG 兑换 MYR
RM0.07951788
1 JPG 兑换 TRY
0.6262474816
1 JPG 兑换 JPY
¥2.7578567848
1 JPG 兑换 RUB
1.8108871872
1 JPG 兑换 INR
1.5299240112
1 JPG 兑换 IDR
Rp289.6825766016
1 JPG 兑换 PHP
1.0347926784
1 JPG 兑换 EGP
￡E.0.8898934304
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R$0.1062005464
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C$0.0252690152
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2.1483964112
1 JPG 兑换 NGN
27.481379328
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Bs0.95421456
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Rs4.9302852664
1 JPG 兑换 KZT
9.37427452
1 JPG 兑换 THB
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1 JPG 兑换 TWD
NT$0.5817174688
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Fr0.0160802824
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