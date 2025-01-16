JPG 价格 (JPG)
今天 JPG (JPG) 的实时价格为 0.01767064 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JPG 兑换 USD 的价格为实时更新。
JPG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.21K USD
- JPG 当天价格变化为 +4.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，JPG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00074536。
在过去30天内，JPG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025680953。
在过去60天内，JPG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0091959936。
在过去90天内，JPG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.011944266078877549。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00074536
|+4.40%
|30天
|$ -0.0025680953
|-14.53%
|60天
|$ +0.0091959936
|+52.04%
|90天
|$ +0.011944266078877549
|+208.58%
JPG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.17%
+4.40%
+15.74%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 JPG 兑换 AUD
A$0.0284497304
|1 JPG 兑换 GBP
￡0.0143132184
|1 JPG 兑换 EUR
€0.0171405208
|1 JPG 兑换 USD
$0.01767064
|1 JPG 兑换 MYR
RM0.07951788
|1 JPG 兑换 TRY
₺0.6262474816
|1 JPG 兑换 JPY
¥2.7578567848
|1 JPG 兑换 RUB
₽1.8108871872
|1 JPG 兑换 INR
₹1.5299240112
|1 JPG 兑换 IDR
Rp289.6825766016
|1 JPG 兑换 PHP
₱1.0347926784
|1 JPG 兑换 EGP
￡E.0.8898934304
|1 JPG 兑换 BRL
R$0.1062005464
|1 JPG 兑换 CAD
C$0.0252690152
|1 JPG 兑换 BDT
৳2.1483964112
|1 JPG 兑换 NGN
₦27.481379328
|1 JPG 兑换 UAH
₴0.7453475952
|1 JPG 兑换 VES
Bs0.95421456
|1 JPG 兑换 PKR
Rs4.9302852664
|1 JPG 兑换 KZT
₸9.37427452
|1 JPG 兑换 THB
฿0.6112274376
|1 JPG 兑换 TWD
NT$0.5817174688
|1 JPG 兑换 CHF
Fr0.0160802824
|1 JPG 兑换 HKD
HK$0.1374775792
|1 JPG 兑换 MAD
.د.م0.177589932