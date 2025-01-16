JP 价格 (JP)
今天 JP (JP) 的实时价格为 0.00020695 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。JP 兑换 USD 的价格为实时更新。
JP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.23K USD
- JP 当天价格变化为 +1.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，JP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，JP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000189571。
在过去60天内，JP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000698800。
在过去90天内，JP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001490245779241389。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.93%
|30天
|$ -0.0000189571
|-9.16%
|60天
|$ -0.0000698800
|-33.76%
|90天
|$ -0.0001490245779241389
|-41.86%
JP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.61%
+1.93%
-0.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We are working with the First Japanese coin listing site "JPToken". (https://jptoken.info) As a result, 5% to 10% of JPToken's advertising expenses will be repurchased to JP every time development costs It is a mechanism that is said. It's not just a cryptocurrency. It is more than a token design. Our skillshare platform gives back 5-10% of sales to holders JP is a low TAX so that anyone can easily enter. Tax 3% (Liquidity 1%, Team 1%, Marketing 1%) Advertising expenses from JPToken are returned by 5% to 10% each time. This can cover repurchases, development costs, and event costs. Sales of the matching platform can also be covered as new development costs.
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|1 JP 兑换 AUD
A$0.0003331895
|1 JP 兑换 GBP
￡0.0001676295
|1 JP 兑换 EUR
€0.0002007415
|1 JP 兑换 USD
$0.00020695
|1 JP 兑换 MYR
RM0.000931275
|1 JP 兑换 TRY
₺0.007334308
|1 JP 兑换 JPY
¥0.0322986865
|1 JP 兑换 RUB
₽0.021208236
|1 JP 兑换 INR
₹0.017917731
|1 JP 兑换 IDR
Rp3.392622408
|1 JP 兑换 PHP
₱0.012118992
|1 JP 兑换 EGP
￡E.0.010422002
|1 JP 兑换 BRL
R$0.0012437695
|1 JP 兑换 CAD
C$0.0002959385
|1 JP 兑换 BDT
৳0.025160981
|1 JP 兑换 NGN
₦0.32184864
|1 JP 兑换 UAH
₴0.008729151
|1 JP 兑换 VES
Bs0.0111753
|1 JP 兑换 PKR
Rs0.0577411195
|1 JP 兑换 KZT
₸0.109786975
|1 JP 兑换 THB
฿0.0071584005
|1 JP 兑换 TWD
NT$0.006812794
|1 JP 兑换 CHF
Fr0.0001883245
|1 JP 兑换 HKD
HK$0.001610071
|1 JP 兑换 MAD
.د.م0.0020798475