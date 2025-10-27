Joyless Boy（JOBOY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 最低价 $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +3.66% 漲跌幅（7D） +3.66%

Joyless Boy（JOBOY）当前实时价格为 $0.00000513。过去 24 小时内，JOBOY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。JOBOY 的历史最高价为 $ 0.00306979，历史最低价为 $ 0.00000468。

从短期表现来看，JOBOY 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +3.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Joyless Boy（JOBOY）市场信息

市值 $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K 流通量 999.07M 999.07M 999.07M 总供应量 999,070,836.966327 999,070,836.966327 999,070,836.966327

Joyless Boy 的当前市值为 $ 5.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JOBOY 的流通量为 999.07M，总供应量是 999070836.966327，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.13K。