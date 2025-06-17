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Joule 价格 (JOULE)

USD

Joule (JOULE) 实时价格图表

$0.00626211
$0.00626211$0.00626211
-5.80%(1D)

今天 Joule (JOULE) 的价格

今天 Joule (JOULE) 的实时价格为 0.00626216 USD。目前其市值为 $ 3.93M USD。JOULE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Joule 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Joule 当天价格变化为 -5.79%
- 其循环供应量为 627.93M USD

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Joule (JOULE) 价格表现 USD

今天内，Joule 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000385148169453546
在过去30天内，Joule 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009013821
在过去60天内，Joule 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019192192
在过去90天内，Joule 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00451281040686915

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000385148169453546-5.79%
30天$ -0.0009013821-14.39%
60天$ -0.0019192192-30.64%
90天$ -0.00451281040686915-41.88%

Joule (JOULE) 价格分析

Joule 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00625199
$ 0.00625199$ 0.00625199

$ 0.0068419
$ 0.0068419$ 0.0068419

$ 0.067035
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-0.37%

-5.79%

-7.75%

Joule (JOULE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.93M
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627.93M
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什么是Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

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Joule (JOULE) 资源

白皮书
官网

Joule（JOULE）代币经济

了解 Joule（JOULE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 JOULE 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Joule (JOULE) 的其他问题

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JOULE 兑换为当地货币

1 JOULE 兑换 VND
164.7887404
1 JOULE 兑换 AUD
A$0.0095184832
1 JOULE 兑换 GBP
0.0045713768
1 JOULE 兑换 EUR
0.0053854576
1 JOULE 兑换 USD
$0.00626216
1 JOULE 兑换 MYR
RM0.0265515584
1 JOULE 兑换 TRY
0.2466038608
1 JOULE 兑换 JPY
¥0.9054457144
1 JOULE 兑换 RUB
0.490953344
1 JOULE 兑换 INR
0.5401113
1 JOULE 兑换 IDR
Rp102.6583442304
1 JOULE 兑换 KRW
8.54315178
1 JOULE 兑换 PHP
0.3553149584
1 JOULE 兑换 EGP
￡E.0.3137968376
1 JOULE 兑换 BRL
R$0.0343792584
1 JOULE 兑换 CAD
C$0.008453916
1 JOULE 兑换 BDT
0.7654864384
1 JOULE 兑换 NGN
9.6787318744
1 JOULE 兑换 UAH
0.2600675048
1 JOULE 兑换 VES
Bs0.63874032
1 JOULE 兑换 PKR
Rs1.773443712
1 JOULE 兑换 KZT
3.209670108
1 JOULE 兑换 THB
฿0.2035828216
1 JOULE 兑换 TWD
NT$0.1846084768
1 JOULE 兑换 AED
د.إ0.0229821272
1 JOULE 兑换 CHF
Fr0.0050723496
1 JOULE 兑换 HKD
HK$0.0490953344
1 JOULE 兑换 MAD
.د.م0.056985656
1 JOULE 兑换 MXN
$0.1185426888