Joule 价格 (JOULE)
今天 Joule (JOULE) 的实时价格为 0.00626216 USD。目前其市值为 $ 3.93M USD。JOULE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Joule 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Joule 当天价格变化为 -5.79%
- 其循环供应量为 627.93M USD
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今天内，Joule 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000385148169453546。
在过去30天内，Joule 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009013821。
在过去60天内，Joule 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019192192。
在过去90天内，Joule 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00451281040686915。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000385148169453546
|-5.79%
|30天
|$ -0.0009013821
|-14.39%
|60天
|$ -0.0019192192
|-30.64%
|90天
|$ -0.00451281040686915
|-41.88%
Joule 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.37%
-5.79%
-7.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.
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|1 JOULE 兑换 VND
₫164.7887404
|1 JOULE 兑换 AUD
A$0.0095184832
|1 JOULE 兑换 GBP
￡0.0045713768
|1 JOULE 兑换 EUR
€0.0053854576
|1 JOULE 兑换 USD
$0.00626216
|1 JOULE 兑换 MYR
RM0.0265515584
|1 JOULE 兑换 TRY
₺0.2466038608
|1 JOULE 兑换 JPY
¥0.9054457144
|1 JOULE 兑换 RUB
₽0.490953344
|1 JOULE 兑换 INR
₹0.5401113
|1 JOULE 兑换 IDR
Rp102.6583442304
|1 JOULE 兑换 KRW
₩8.54315178
|1 JOULE 兑换 PHP
₱0.3553149584
|1 JOULE 兑换 EGP
￡E.0.3137968376
|1 JOULE 兑换 BRL
R$0.0343792584
|1 JOULE 兑换 CAD
C$0.008453916
|1 JOULE 兑换 BDT
৳0.7654864384
|1 JOULE 兑换 NGN
₦9.6787318744
|1 JOULE 兑换 UAH
₴0.2600675048
|1 JOULE 兑换 VES
Bs0.63874032
|1 JOULE 兑换 PKR
Rs1.773443712
|1 JOULE 兑换 KZT
₸3.209670108
|1 JOULE 兑换 THB
฿0.2035828216
|1 JOULE 兑换 TWD
NT$0.1846084768
|1 JOULE 兑换 AED
د.إ0.0229821272
|1 JOULE 兑换 CHF
Fr0.0050723496
|1 JOULE 兑换 HKD
HK$0.0490953344
|1 JOULE 兑换 MAD
.د.م0.056985656
|1 JOULE 兑换 MXN
$0.1185426888