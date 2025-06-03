JOOCE Memecoin Index 价格 (JMX)
今天 JOOCE Memecoin Index (JMX) 的实时价格为 0.576353 USD。目前其市值为 $ 801.11K USD。JMX 兑换 USD 的价格为实时更新。
JOOCE Memecoin Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- JOOCE Memecoin Index 当天价格变化为 +5.43%
- 其循环供应量为 1.39M USD
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今天内，JOOCE Memecoin Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02967854。
在过去30天内，JOOCE Memecoin Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，JOOCE Memecoin Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，JOOCE Memecoin Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02967854
|+5.43%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
JOOCE Memecoin Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.00%
+5.43%
-10.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.
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|1 JMX 兑换 VND
₫15,166.729195
|1 JMX 兑换 AUD
A$0.88758362
|1 JMX 兑换 GBP
￡0.42650122
|1 JMX 兑换 EUR
€0.50142711
|1 JMX 兑换 USD
$0.576353
|1 JMX 兑换 MYR
RM2.44373672
|1 JMX 兑换 TRY
₺22.56421995
|1 JMX 兑换 JPY
¥82.4761143
|1 JMX 兑换 RUB
₽45.45696111
|1 JMX 兑换 INR
₹49.32428974
|1 JMX 兑换 IDR
Rp9,448.40832432
|1 JMX 兑换 KRW
₩793.87438573
|1 JMX 兑换 PHP
₱32.09133504
|1 JMX 兑换 EGP
￡E.28.62745351
|1 JMX 兑换 BRL
R$3.26792151
|1 JMX 兑换 CAD
C$0.78960361
|1 JMX 兑换 BDT
৳70.45339072
|1 JMX 兑换 NGN
₦911.94606131
|1 JMX 兑换 UAH
₴23.94746715
|1 JMX 兑换 VES
Bs55.329888
|1 JMX 兑换 PKR
Rs162.12233537
|1 JMX 兑换 KZT
₸295.25987837
|1 JMX 兑换 THB
฿18.77181721
|1 JMX 兑换 TWD
NT$17.29635353
|1 JMX 兑换 AED
د.إ2.11521551
|1 JMX 兑换 CHF
Fr0.47260946
|1 JMX 兑换 HKD
HK$4.51860752
|1 JMX 兑换 MAD
.د.م5.29668407
|1 JMX 兑换 MXN
$11.08326819