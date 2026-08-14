JOOBI 今日价格

JOOBI (JOOBI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.10%。当前 JOOBI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JOOBI。

JOOBI 目前市值在 $ 10,924.41 排名第 #-，流通供应量为 100.00M JOOBI。过去 24 小时内，JOOBI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00450539，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JOOBI 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -9.55%。过去一天，总交易量达到 $ 50.74。

JOOBI（JOOBI）市场信息

市值 $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K 成交量（24H） $ 50.74$ 50.74 $ 50.74 完全稀释市值 $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

JOOBI 的当前市值为 $ 10.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.74。JOOBI 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.92K。