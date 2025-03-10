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Jones DAO 价格 (JONES)

USD

Jones DAO (JONES) 实时价格图表

$0.079443
$0.079443$0.079443
-2.90%(1D)

今天 Jones DAO (JONES) 的价格

今天 Jones DAO (JONES) 的实时价格为 0.079443 USD。目前其市值为 $ 411.81K USD。JONES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jones DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.55K USD
- Jones DAO 当天价格变化为 -2.91%
- 其循环供应量为 5.18M USD

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Jones DAO (JONES) 价格表现 USD

今天内，Jones DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00238330931926102
在过去30天内，Jones DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0355785078
在过去60天内，Jones DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0429162287
在过去90天内，Jones DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.11752498140758492

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00238330931926102-2.91%
30天$ -0.0355785078-44.78%
60天$ -0.0429162287-54.02%
90天$ -0.11752498140758492-59.66%

Jones DAO (JONES) 价格分析

Jones DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.079246
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$ 0.088051
$ 0.088051$ 0.088051

$ 28.39
$ 28.39$ 28.39

-0.22%

-2.91%

-16.64%

Jones DAO (JONES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 411.81K
$ 411.81K$ 411.81K

$ 7.55K
$ 7.55K$ 7.55K

5.18M
5.18M 5.18M

什么是Jones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

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Jones DAO (JONES) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Jones DAO (JONES) 的其他问题

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JONES 兑换为当地货币

1 JONES 兑换 AUD
A$0.12551994
1 JONES 兑换 GBP
0.06117111
1 JONES 兑换 EUR
0.07308756
1 JONES 兑换 USD
$0.079443
1 JONES 兑换 MYR
RM0.35034363
1 JONES 兑换 TRY
2.89649178
1 JONES 兑换 JPY
¥11.76233058
1 JONES 兑换 RUB
7.07201586
1 JONES 兑换 INR
6.92266302
1 JONES 兑换 IDR
Rp1,302.34405392
1 JONES 兑换 PHP
4.5441396
1 JONES 兑换 EGP
￡E.4.02458238
1 JONES 兑换 BRL
R$0.45918054
1 JONES 兑换 CAD
C$0.11360349
1 JONES 兑换 BDT
9.66265209
1 JONES 兑换 NGN
120.36806145
1 JONES 兑换 UAH
3.27781818
1 JONES 兑换 VES
Bs5.084352
1 JONES 兑换 PKR
Rs22.27105062
1 JONES 兑换 KZT
39.01842945
1 JONES 兑换 THB
฿2.68040682
1 JONES 兑换 TWD
NT$2.60890812
1 JONES 兑换 CHF
Fr0.06990984
1 JONES 兑换 HKD
HK$0.61727211
1 JONES 兑换 MAD
.د.م0.77298039
1 JONES 兑换 MXN
$1.6126929