Jones DAO 价格 (JONES)
今天 Jones DAO (JONES) 的实时价格为 0.079443 USD。目前其市值为 $ 411.81K USD。JONES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jones DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.55K USD
- Jones DAO 当天价格变化为 -2.91%
- 其循环供应量为 5.18M USD
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今天内，Jones DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00238330931926102。
在过去30天内，Jones DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0355785078。
在过去60天内，Jones DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0429162287。
在过去90天内，Jones DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.11752498140758492。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00238330931926102
|-2.91%
|30天
|$ -0.0355785078
|-44.78%
|60天
|$ -0.0429162287
|-54.02%
|90天
|$ -0.11752498140758492
|-59.66%
Jones DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.22%
-2.91%
-16.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.
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|1 JONES 兑换 AUD
A$0.12551994
|1 JONES 兑换 GBP
￡0.06117111
|1 JONES 兑换 EUR
€0.07308756
|1 JONES 兑换 USD
$0.079443
|1 JONES 兑换 MYR
RM0.35034363
|1 JONES 兑换 TRY
₺2.89649178
|1 JONES 兑换 JPY
¥11.76233058
|1 JONES 兑换 RUB
₽7.07201586
|1 JONES 兑换 INR
₹6.92266302
|1 JONES 兑换 IDR
Rp1,302.34405392
|1 JONES 兑换 PHP
₱4.5441396
|1 JONES 兑换 EGP
￡E.4.02458238
|1 JONES 兑换 BRL
R$0.45918054
|1 JONES 兑换 CAD
C$0.11360349
|1 JONES 兑换 BDT
৳9.66265209
|1 JONES 兑换 NGN
₦120.36806145
|1 JONES 兑换 UAH
₴3.27781818
|1 JONES 兑换 VES
Bs5.084352
|1 JONES 兑换 PKR
Rs22.27105062
|1 JONES 兑换 KZT
₸39.01842945
|1 JONES 兑换 THB
฿2.68040682
|1 JONES 兑换 TWD
NT$2.60890812
|1 JONES 兑换 CHF
Fr0.06990984
|1 JONES 兑换 HKD
HK$0.61727211
|1 JONES 兑换 MAD
.د.م0.77298039
|1 JONES 兑换 MXN
$1.6126929